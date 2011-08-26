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路透中文体育短讯 | 2011年 8月 26日 星期五 18:30 BJT

朝鲜女足被禁止参加下届世界杯

国际足联(FIFA)周四宣布，取消朝鲜女足2015年世界杯参赛资格。此前朝鲜女足在今年世界杯比赛中被查出五名球员药检呈阳性。FIFA称其中四名球员将被禁赛18个月，另一人禁赛14个月，队医被禁从事足球活动6年，要求朝鲜足联退回此前接受的40万美元奖金。路透

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