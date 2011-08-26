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路透中文体育短讯 | 2011年 8月 26日 星期五 18:30 BJT

拉姆自传招惹众怒

德国国家队队长拉姆出自传，书中他尖刻批评以前的教练与球员，惹怒了德国足协官员与国家队主帅勒夫。其中勒夫已要求下周与拉姆对话。勒夫发表声明称：“书中有一些章节我不喜欢。因为一名球员公开评判一些成功已久的教练。下周我们需要谈谈。”路透

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