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路透中文体育短讯 | 2011年 8月 26日 星期五 18:30 BJT

巴萨与AC米兰欧冠小组赛狭路相逢

周四在欧冠小组赛抽签仪式中，卫冕冠军巴塞罗那与宿敌AC米兰被抽到一个小组。上赛季亚军曼联同组对手则包括老对手本菲卡。巴萨与AC米兰1994年曾会师欧冠决赛，结果红黑军团4-0大胜巴萨。两队本赛季欧冠首场交锋是9月13日在诺坎普球场上演。路透

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