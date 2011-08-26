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路透中文体育短讯 | 2011年 8月 26日 星期五 18:30 BJT

曼城前锋阿德巴约租借至热刺

英超曼城周四称，队内射手阿德巴约将被租借至托特纳姆热刺一个赛季。阿德巴约2009年加盟曼城前效力于热刺死对头阿森纳，上赛季部分时间被租借至皇家马德里。曼联主帅曼尼奇麾下锋线人才济济，27岁的阿德巴约已经失宠。路透

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