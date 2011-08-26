反抗军派遣特种部队抓捕卡扎菲

路透的黎波里8月26日电（记者 Peter Graff/Ulf Laessing）---利比亚反抗力量称，正派遣特种部队追捕目前潜逃中的卡扎菲。同时，在首都的黎波里，卡扎菲残馀力量已被逼得支离破碎。

有关卡扎菲或其子被逼绝境或被人看到的传闻在反抗军中迅速传播。但即便周二攻下卡扎菲的大本营阿齐齐亚兵营後，由于卡扎菲追随者依然挣扎反击，战争迅速画上句号的希望落空。