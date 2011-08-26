反抗军派遣特种部队抓捕卡扎菲

“空饷门”持续发酵 菲永面临退选压力
路透巴黎2月6日 - 法国面临一周的政治不确定期。右翼总统候选人、前总理菲永因家人吃空饷丑闻，面临与日俱增的退选压力，而其所在阵营关于是否换人亦存在分歧。
路透的黎波里8月26日电（记者 Peter Graff/Ulf Laessing）---利比亚反抗力量称，正派遣特种部队追捕目前潜逃中的卡扎菲。同时，在首都的黎波里，卡扎菲残馀力量已被逼得支离破碎。
反抗军领导层宣布，计划从东部城市班加西迁到的黎波里组建新政府。
有关卡扎菲或其子被逼绝境或被人看到的传闻在反抗军中迅速传播。但即便周二攻下卡扎菲的大本营阿齐齐亚兵营後，由于卡扎菲追随者依然挣扎反击，战争迅速画上句号的希望落空。
反抗军上校Hisham Buhagiar称，他们瞄准多个区域来搜捕卡扎菲。“我们每天都在派出特种部队抓捕卡扎菲。我们有一个分队负责情报，其他分队负责抓捕工作。”（完）
编译：张敏 发稿：王燕焜
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