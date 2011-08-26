版本:
中国
时事要闻 | 2011年 8月 26日 星期五 18:30 BJT

反抗军派遣特种部队抓捕卡扎菲

路透的黎波里8月26日电（记者 Peter Graff/Ulf Laessing）---利比亚反抗力量称，正派遣特种部队追捕目前潜逃中的卡扎菲。同时，在首都的黎波里，卡扎菲残馀力量已被逼得支离破碎。

反抗军领导层宣布，计划从东部城市班加西迁到的黎波里组建新政府。

有关卡扎菲或其子被逼绝境或被人看到的传闻在反抗军中迅速传播。但即便周二攻下卡扎菲的大本营阿齐齐亚兵营後，由于卡扎菲追随者依然挣扎反击，战争迅速画上句号的希望落空。

反抗军上校Hisham Buhagiar称，他们瞄准多个区域来搜捕卡扎菲。“我们每天都在派出特种部队抓捕卡扎菲。我们有一个分队负责情报，其他分队负责抓捕工作。”（完）

编译：张敏 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐