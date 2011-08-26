* 人民币兑美元即期汇价小幅收涨

* 美联储主席讲话前观望情绪浓重

* 人民币近期或横盘震荡,待8月中国经济数据指引

路透北京/上海8月26日电---中国外汇交易中心人民币兑美元周五即期汇价小幅收涨.由于美联储主席伯南克今日稍晚将发表讲话,美联储政策等存在不确定因素,场内观望情绪浓重,机构持有美元意愿仍较弱.

"今晚风险很大,若美联储推出新措施,定会影响美元指数,人民币也不会独善其身.机构多不愿持有美元,主要银行多在卖美元."上海一外资银行交易员称.

他并预测,人民币升值的大趋势并没有改变,重点是以一个什麽样的节奏升值;月内人民币升值幅度已不小,近期或横盘震荡,以待8月中国经济数据明朗後给出指引.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

------------------------------------------------------------------

6.3879 6.3852 6.3930 6.3950 6.3936 6.3900

东京汇市,美元兑日圆周五脱离两周高点,受西班牙政治情势发展带动的欧元涨势拖累,但在美联储不会暗示强劲经济刺激措施的预期下,美元料扳回跌势,并进一步走坚.

周五稍晚美国将公布第二季国内生产总值(GDP)环比年率修正值,该数据有下修至1%下方的风险.此外,美联储主席伯南克将在1400GMT发表重要讲话.

以下为北京时间16:46,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.2910/60 6.2940

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3735/55 6.3740

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为贴水500点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3379元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)