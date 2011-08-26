德银调降2011和2012年原油价格预估

瑞士央行理事麦席勒称瑞郎汇率并无“魔力数字”
路透日内瓦2月6日 - 在日内瓦论坛报(Tribune de Geneve)周一刊出的专访中，瑞士央行理事麦席勒表示，对瑞郎来说，并没有一个理想的汇率水准。
路透8月26日电---德意志银行下调2011年下半年和2012年油价预估,指称2011-12年经济增长速度可能会更慢.
该行将2011年布兰特原油价格预估从每桶114美元调降至112美元,2012年预估从每桶117美元调低至115美元.
该行亦下调2011年西德克萨斯中质油(WTI)价格预估,从每桶100美元调至94美元,2012年预估则从104美元调至95美元.
德意志银行在报告中写道,"美国中部大陆特殊的供求关系,加上美国经济增长表现可能逊于世界其他国家,都表明近期WTI油价可能会比布兰特原油承受更大的下行压力."(完)
--编译 艾茂林;审校 张涛
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