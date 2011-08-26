金正日访华重申愿重返六方会谈

“空饷门”持续发酵 菲永面临退选压力
路透巴黎2月6日 - 法国面临一周的政治不确定期。右翼总统候选人、前总理菲永因家人吃空饷丑闻，面临与日俱增的退选压力，而其所在阵营关于是否换人亦存在分歧。
路透北京8月26日电---据新华社报导，朝鲜最高领导人金正日周五对中国国务委员戴秉国表示，朝方愿意“无条件”回归朝核六方会谈。
金正日还表示朝方坚持朝鲜半岛无核化目标。本周到访俄罗斯期间，金正日亦做出过类似承诺。
新华社补充称，金正日在中国东北与戴秉国举行了会晤。(完)
编译：张敏 发稿：王燕焜
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