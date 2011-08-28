1-7月全国规模以上工业企业利润同比增28.3%--统计局

路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8776元附近
路透上海2月10日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8776元附近，较上日贬值约66点。
路透上海8月28日电---中国国家统计局周六公布,1-7月份,全国规模以上工业企业实现利润28,004亿元人民币,同比增长28.3%.
在规模以上工业企业中,国有及国有控股企业实现利润8,952亿元,同比增长20.4%;集体企业实现利润444亿元,同比增长30.6%;股份制企业实现利润15,995亿元,同比增长33.9%.
统计局并称,规模以上工业企业实现主营业务收入458,544亿元,同比增长29.8%.
另外,在39个工业大类行业中,37个行业利润同比增长,2个行业同比下降.
1-6月份,全国规模以上工业企业实现利润24,105亿元,同比增长28.7%.(完)
浏览更多详情,请点选国家统计局网站(www.stats.gov.cn/)
--发稿 周晓峰; 审校 丁淑琴
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