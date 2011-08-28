1-7月全国规模以上工业企业利润同比增28.3%--统计局

客盘大量结汇推动人民币续收升 两地价差继续收窄

路透上海/北京2月9日 - 人民币兑美元即期周四续收升，中间价亦小升。交易员指出，客盘实需购汇仍存，而午后继续涌现大量的客盘结汇，推动人民币继续收升。由于短期市场方向仍不甚明朗，机构自营做多或做空人民币的积极性并不强。