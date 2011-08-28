IMF总裁敦促决策者立即行动 挽救全球经济复苏

* IMF总裁拉加德称全球复苏有可能遇阻

* 拉加德称美国必须解决债务、就业和楼市问题

* 欧洲必须将银行业资本重组,改革财政路线

* 欧央行总裁特里谢称:物价稳定是经济成长的基础

记者 Ann Saphir/Mark Felsenthal 编译 李爽

路透杰克森霍尔8月27日电---国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周六呼吁全球决策者采取紧急举措,以防本就低迷的经济再现全球性衰退,其中包括迫使欧洲银行业者充实资本.

"今年夏季的形势已经表明,我们处在一个危险的新阶段,"拉加德在全球高官和经济学家参加的会议上表示.

"利害关系非常明显,我们脆弱的经济复苏可能正在遇阻.因此我们必须现在就付诸行动,"她说.

最严重的金融危机结束两年後,由于政府债务负担加重,欧美经济成长依然极为缓慢.

欧洲银行业者借款成本上升,因放贷者除了最短期融资以外,不愿提供更多资金,因担心银行在风雨飘摇的欧洲主权债务曝险.全球金融市场剧烈波动更加剧了这种紧张势头.

而欧美决策者的优柔寡断令情况更加复杂.欧洲领导人正在就谁为挽救主权债务危机买单争论不休.美国议员和总统奥巴马在今夏稍早展开预算之争,最终丧失了标普给出的"AAA"债信评级.

美联储主席贝南克周五警告称,这种对抗动摇了信心,拖累美国经济成长.

**强制性大规模资本重组**

拉加德称,20国集团(G20)应在11月的会议上以令人信服的方式因应全球经济问题,她还在演讲中就解决欧洲银行业紧缩问题提出了新思路.这是拉加德7月执掌IMF以来首次发布重要政策讲话.

她呼吁若有可能通过民间渠道实行"强制性大规模资本重组",但否则就要通过某种形式的公共泛欧融资方式,比如欧洲金融稳定机构(EFSF).

拉加德还警告称,发达国家不要这麽快束紧腰带,这可能会破坏经济复苏.

"简言之,宏观经济政策必须支持经济成长,"这位前法国经济部长说.周五,她在与美国总统奥巴马的电话会议中阐明了同样的观点.白宫称,双方在会谈中都认为政策有必要刺激创造就业.

"货币政策仍应非常宽松,因为经济衰退的风险仍高过通胀的可能性,"拉加德表示,并称各国央行应准备在必要的情况下重启非传统政策举措.

贝南克在周五的讲话中未承诺美联储将再次实施债券购买计划,过去几年这项举措一直是美国货币政策的核心,但他表示,美联储将在9月的会议上讨论进一步放宽政策的选项以及实施的必要性.

欧央行总裁特里谢强调,保持物价稳定是经济健康发展的基础."我们认为这对保持信心绝对重要,"他指出.

拉加德暗示,欧洲政治进程不顺带来了不安全感."欧洲必须保证重新承诺共同愿景,其需要建立一个稳定的根基,例如包括真正凑效的财政规定,"拉加德表示.特里谢也表示认同这一观点.

**欧洲银行业压力**

拉加德称,支撑欧洲银行业对于切断债务危机蔓延势头至关重要.

上个月的压力测试显示,欧洲主权债务尤其是希腊债务投资有可能带来亏损,之後欧洲银行业者一直承受提高资本的压力.

iTraxx优先信用违约互换(CDS)指数显示,欧洲银行违约担保成本飙升至远高于2009年初金融危机顶峰时期水准.

拉加德称,个别欧洲国家也必须制定减赤计划,并具有"可靠的财政路线"--包括获得欧央行的持续支持.

她说,美国的侧重点在长期财政整固,但也不能忽视短期增长的重要性.

拉加德还补充称,决策者也必须阻止美国楼市的下滑.楼市低迷正在拖累消费者支出并减缓经济复苏.她说,美国可以通过政府住房融资机构干预和更大规模的计划来减少户主债务负担.(完)

--译文审校 王冠中

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