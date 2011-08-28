美国与欧洲经济仍旧脆弱 美数据和飓风影响受关注

记者 Steven C. Johnson 编译 王冠中

路透纽约8月26日电---美国联邦储备委员会(美联储,FED)主席伯南克在今年的杰克森霍尔会议上并未暗示新的美国经济提振措施,但他亦未称美国经济已脱离困境.

这应该是给投资人的警讯,美国经济仍旧脆弱,而这一点可能在未来以周再次引起市场对美国经济数据的关注,尤其是月度就业报告.

这些忧虑可能加剧股市动荡,如果数据显示美国就业增长放缓且高于9%的失业率进一步上扬,市场尤其可能受创.

美国指标10年期公债收益率(殖利率)本周略为回升,但仍接近数十年低点2.19%.

要说能从市场反应看出什麽端倪的话,股市弹升和高收益成长题材货币上扬,可能意味着投资人开始接纳经济可能不会再次衰退的看法.

尽管数据显示美国第二季经济环比年率下修至成长1%,而第一季则仅微幅增长,但投资人仍从伯南克谈话中获得一些安慰.伯南克称,美联储预期"温和复苏情况将持续,且会逐渐增强."

"尽管所有焦点都放在量化宽松议题上,但我们不应该忽视了(伯南克)最重要的讯息,也就是美联储并未预期经济会再次衰退,尽管经济仍相当脆弱,"德意志银行的十国集团(G10)货币策略主管Alan Ruskin说.

**飓风**

然而,前方仍有危险.最急迫的非关经济,但仍可能给华尔街带来不小的冲击,也就是飓风Irene,飓风料在周末侵袭美国东海岸,可能严重干扰交易,影响民众上班通勤.

"纽约证交所指出,仍会正常交易,但也要谨记这是个大风暴,所以情况仍难以断定,"纽约梅隆银行的策略师Michael Woolfolk说."东岸受侵袭的情况将会是金融市场周一的关注焦点."

撇开飓风不谈,从往年的情况来看,每年这个时间市场情况也不佳.尽管9月是许多投资人结束假期返回市场的时间,但也是股市最惨淡的月份.

从1971年以来,摩根士丹利资本国际公司(MSCI)已开发国家股市指数在9月时平均下滑0.7%,是所有月份中最差的.

该指数今年以来已挫跌约10%,而这样的统计对投资人来说也不是什麽好消息.

而欧元区债务危机也可能再次受到关注,在接近周末时已出现了这样的迹象,希腊债务违约担保成本逼近纪录高位.

市场担心德国总理梅克尔给出了好坏不一的讯息.梅克尔承诺将尽所能提振欧元区,但也留意国内对于德国在援助方面支出过多的反对声音.

德国将在下周尾段举行投票,届时这议题将受到考验.

意大利、西班牙和法国也有一连串重要的债券标售,将测试投资人的胃纳.

任何压力的迹象都可能打击欧元.欧元兑美元上周上扬,但仍难以突破7月中以来1.40-1.45美元区间的上缘.(完)

--译文审校 李爽

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。