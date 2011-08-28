美国第二季GDP成长率下修

* 第二季国内生产总值(GDP)环比年率下修至成长1%

* 企业库存和出口为数据下修的因素

* 消费者和企业支出上修

路透华盛顿8月26日电---美国政府周五公布的数据显示,美国第二季经济增长幅度较先前估算的缓慢,因企业库存和出口不如原先认为的畅旺,尽管消费者支出上修.

美国商务部公布,美国4-6月国内生产总值(GDP)环比年率下修至成长1%,初估值为成长1.3%.商务部亦称,企业税後获利增幅为一年来最快.

经济分析师原预期GDP成长率将下修至1.1%.美国第一季经济成长率仅0.4%,而第二季数据则确认了今年前六个月经济成长几乎停滞.

"我们预期数据会有所下修,反映复苏所面临的阻力,也反映了我们在努力对抗的各项因素,"Nationwide Insurance首席经济分析师Paul Ballew说.

"我们预期今年稍後情况会稍稍好转,问题是第四季是否会出现复苏."

先前的股市重挫打击了消费者和企业信心,令美国出现再次衰退的危险.股市重挫是因为标准普尔调降了美国的AAA最高信用评级,以及欧洲主权债务危机扩大所引起.

尽管信心恶化,但工业生产、零售销售和就业等数据仍显示,美国经济或可避开萎缩的命运.

GDP数据公布之际,各国央行总裁正齐聚怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)举行会议.美国金融市场观望美国联邦储备委员会(美联储,FED)主席伯南克在会议上的谈话,因此受GDP数据的影响不大.

**企业库存和出口数据下修**

企业库存少于先前预期,造成第二季成长数据下修.

该季企业库存增加406亿美元,低于初估的增加496亿美元,令该季GDP成长率减少0.23个百分点.

然而,库存增加缓慢意味着商品并无滞销的情况,应可支撑第三季经济成长.扣除库存後,经济成长率为1.2%.

出口成长从6.0%下修至3.1%,亦抑制了经济增长.进口成长则从1.3%上修至1.9%.

这造成贸易赤字略为扩大,使贸易对GDP成长几无贡献.根据原先初估,贸易会给整体增长带来0.58个百分点的贡献.

消费者支出成长由0.1%上修至0.4%,抵销了企业库存的影响,但仍为2009年第四季以来最小增幅.消费者支出占美国经济活动超过三分之二比重.

企业支出成长由6.3%上修至9.9%,非住宅结构和设备以及软体投资较先前估计的强劲.

但近期的股市动荡,让人担心企业可能对资本支出和雇员支出有所迟疑.

数据亦显示,第二季企业税後获利成长4.1%,高于第一季的成长0.1%.

通货膨胀压力则在消退,个人消费支出(PCE)物价指数上扬3.2%,低于第一季的增长3.9%.

美联储密切关注的核心PCE指数则上扬2.2%,自2.1%上修,且为2009年第四季以来最大增幅.(完)

--编译 王冠中;审校 李爽

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