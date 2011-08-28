人行拟将准备金缴存范围扩大至保证金(更新版)

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* 央行拟将部分保证金存款纳入准备金上缴范围--消息

* 上缴范围包括承兑汇票、信用证、保函的保证金--消息

* 市场估计央行此举将会回笼七八千亿元人民币

* 中国股市和债市料双双承压

路透北京8月26日电---正当市场预期中国央行紧缩政策可能进入观察期之时,央行却计划将规模庞大的保证金存款纳入准备金上缴范围,此举料将令中国股市和债市双双承压.

市场估计,央行此举将冻结七八千亿元人民币的资金,并对央行政策是否存在"超调"心存疑虑,担心实体经济会因此有"硬着陆"的风险,但亦有分析人士认为,其无碍中国经济的正常运行.

数位消息人士周五向路透表示,中国央行计划将商业银行的保证金存款亦纳入存款准备金的缴存范围,这意味着大量资金将被冻结.

"本来大家都觉得政策至少会观望,该政策的推出有点出乎预期."第一创业证券研究所副所长王皓宇认为,"这个政策冻结的资金我们估算在七、八千亿左右,效果比加息严厉得多得多,...这次政策的推出用力过猛,可能会超调."

兴业银行首席经济学家鲁政委则认为,央行将部分保证金存款纳入准备金上缴范围,可能暂时降低金融部门对企业机构的资金支持,但中国经济并无"硬着陆"之忧,因为根据其对工业企业分析显示,上半年工业企业生产继续加快,实体经济运行趋势较为正常.

保证金存款是指金融机构为客户提供具有结算功能的信用工具、资金融通以及承担第三方担保责任等业务时,按照约定要求客户存入的用作资金保证的存款.

央行统计数据显示,截止2011年7月底,金融机构单位存款项下的保证金存款总量为4.42万亿元人民币,其中中资全国性大型银行(包括工行、建行、农行、中行、国开行、交行和邮政储蓄银行)相同会计科目下的读值为1.60万亿元,占总量的36.25%.

一位国有大行消息人士向路透表示,央行已下发关于将保证金存款纳入存款准备金缴存范围的通知,将纳入上缴基数的保证金存款包含承兑汇票、信用证、保函三部分.

"不同银行分阶段上缴存款保证金,...可能会要求中、农、工、建、交及邮储六大银行9月5日後分批上缴."另一位国有大型商业银行人士称,其他银行则自9月15日後分批上缴.

中国央行没有立即对此事作出评论.

**资本市场料承压**

央行将承兑汇票、信用证、保函的保证金纳入准备金上缴范围,这将冻结银行体系数千亿元的资金,势必打击近来因预期政策纾缓带来的投资者做多热情.

"这击碎了很多人的对政策面放松的预期."鲁政委表示,央行将保证金存款纳入准备金上缴范围,将回笼银行体系数千亿元的资金,会令股市和债市双双承压.

"对资本市场的影响也会相当负面.这根本不是收益怎麽样的问题,是没钱的问题."王皓宇亦称.

他并表示,尽管保证金存款分批上缴准备金,相比集中上缴,压力会小些.但这种压力会持续存在,估计未来三个月内,七天期质押式回购加权利率的均值起码会在5%以上.

王皓宇还认为,央行後期可通过公开市场净投放、逆回购等方式去缓解资金紧张局面,但保证金存款分次上缴的设计,或说明此前市场流传的扩大缴存基数、降低准备金率的可能性不大.

"我们比较关注央行是否会下调部分银行的存款准备金率以对冲这一政策,否则有些中小银行会吃不消的,流动性会出问题."一位股份制银行资金部人士就说.

中国银行间债市周五现券收益率继续上涨,市场稍早已流传央行拟扩大银行准备金的缴存范围,因补缴准备金将回笼大量资金,引起市场于对未来资金面的悲观预期.

中国股市沪综指周五缩量小幅收跌.分析人士称,经昨日股指大涨後市场转趋谨慎,且通胀压力犹存加剧未来政策面不确定性.预计大盘短线将在2,600点附近震荡,板块方面料仍以抗通胀股行情为主.

在全球经济可能二次衰退的忧虑情绪加剧,中国物价见顶回落态势隐现之际,官方媒体中国证券报周四刊登社评指出,当前中国宏观调控的基调不会有大的改变,但一些经济领域将迎来政策适当宽松的"时间窗口".(完)

--发稿 北京中文部

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