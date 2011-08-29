29日盘前分析：A股短期仍将反复

上周A股市场先抑後扬，沪综指重新站上2600点，全周涨幅达3.07%，但从成交量来看，上半周沪深两市成交萎缩尤其明显，地量交易反映市场做多情绪仍较为犹豫。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

上周A股市场先抑後扬，沪综指重新站上2600点，全周涨幅达3.07%，但从成交量来看，上半周沪深两市成交萎缩尤其明显，地量交易反映市场做多情绪仍较为犹豫。

笔者认为，由于伯南克在全球央行年会上的讲话对美国经济比较乐观，目前外围市场有所好转，国内投资者情绪有所稳定，但存款准备金缴存范围扩大的传闻可能对市场带来一定压力，市场也将高度关注8月份的PMI数据。

有媒体报导称“央行已于日前下发通知，计划将商业银行的保证金存款纳入存款准备金的缴存范围，从9月5日起实行分批上缴”。 这对于资金面本已紧张的A股市场来说，并不是一个乐观的信息。

全球股市近期的弱势状态尚未改变， A股短线反复可能也就有增无减。A股自身的业绩和估值限制了下跌空间，但刺激A股大幅反弹的动力尚未形成，目前左右A股走势的不确定性因素仍然较多，不论是资金面还是技术层面，股指都面临较大的压力，後市应继续保持高度警惕。

消息面，2011年基金半年报披露完毕。天相统计数据显示，由于市场疲弱的拖累，61家基金公司的763只基金(分级基金合并计算)上半年亏损1254.33亿元。股票型基金和混合型基金分别亏损789.45亿元和478.55亿元；债券型基金和QDII基金也未能幸免，分别亏损6.01亿元和5.66亿元；货币市场基金和保本基金保持盈利。（完）

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