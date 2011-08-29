中国上半年公募基金亏损1,254亿元

中国下放政府投资交通项目审批权 仅保留少部分重大项目等--发改委
路透北京2月8日 - 中国国家发展改革委最新发布通知称，将以交通领域作为深化投资项目审批改革的重点。除涉及国务院、中央军委事权外，对能用规划实行有效管理的项目最大程度下放审批，仅保留少部分重大项目和中央投资为主项目的审批权限，同时加强规划管理和事中事后监管。
路透上海8月29日电---中国证券报周一报导称,上半年由于市场疲弱的拖累,国内61家基金公司的763只公募基金(分级基金合并计算)上半年亏损1,254.33亿元人民币,仅有货币市场基金和保本基金保持盈利;而且基金持股的换手率亦有所下降.
报导引述天相统计数据显示,上半年股票型基金和混合型基金分别亏损789.45亿元和478.55亿元;债券型基金和境内合格机构投资者(QDII)基金也未能幸免,分别亏损6.01亿元和5.66亿元.
统计数据显示,上半年开放式股票型基金平均持股周转率为1.159倍,而2010年下半年这一数据为1.466倍,持股周转率明显下降.上半年持股周转率最高的为华富基金,达5.315倍.万家、农银汇理、民生加银、中欧基金等公司上半年持股周转率均超过3倍.持股周转率最低的是长城基金,上半年为0.233倍.
尽管基金近乎全行业亏损,不过上半年基金公司共收取管理费仍同比略增0.35%,达149.22亿元.其中,股票型基金和混合型基金分别贡献管理费78.69亿元和47.14亿元.
另外,由于上半年股市低迷,基金投资偏向谨慎,换手率大幅降低,基金支付的券商佣金下降.上半年公募基金共支付券商佣金27.13亿元,同比下降4.47%.(完)
--发稿 林琦 审校 乔艳红
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