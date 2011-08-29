中国上半年公募基金亏损1,254亿元

路透上海8月29日电---中国证券报周一报导称,上半年由于市场疲弱的拖累,国内61家基金公司的763只公募基金(分级基金合并计算)上半年亏损1,254.33亿元人民币,仅有货币市场基金和保本基金保持盈利;而且基金持股的换手率亦有所下降.

报导引述天相统计数据显示,上半年股票型基金和混合型基金分别亏损789.45亿元和478.55亿元;债券型基金和境内合格机构投资者(QDII)基金也未能幸免,分别亏损6.01亿元和5.66亿元.

统计数据显示,上半年开放式股票型基金平均持股周转率为1.159倍,而2010年下半年这一数据为1.466倍,持股周转率明显下降.上半年持股周转率最高的为华富基金,达5.315倍.万家、农银汇理、民生加银、中欧基金等公司上半年持股周转率均超过3倍.持股周转率最低的是长城基金,上半年为0.233倍.