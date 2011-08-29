伯南克未暗示政策选择 就业报告受关注

* 伯南克未暗示政策选择

* 美国经济尚未摆脱困境

* 周五的就业报告可能带来紧迫感

路透华盛顿8月28日电---美国联邦储备委员会(美联储)主席伯南克曾经批评日本在经济危机面前犹豫不决.现在他告诉世界:他需要时间思考.

将于周五公布的美国就业报告,可能让伯南克感到时间紧迫.

伯南克上周未给出美联储计划如何提振美国经济的细节,令许多金融市场人士感到失望.

多数分析师原本都认为,伯南克在杰克森霍尔这次备受瞩目的会议上,至少会让大家对他的政策工具有些了解.但他仅承诺,美联储9月召开政策会议时,决策者将额外需要一天的时间进行仔细考虑.

同时,市场预期周五的数据料显示美国8月就业增长十分疲弱,失业率的上升可能近在眼前.

"如果就业报告真的疲弱,那麽9月的会议就非常有意思了,"野村证券分析师Jeff Greenberg表示.

据路透调查的分析师预估中值,美国8月就业岗位料增加8万人,失业率料仍维持在9.1%.预估区间介于下降2.5万至增加16万之间.

在政府就业报告的调查期间,有4.63万人罢工,其中包括Verizon Communications(VZ.N)约4.5万名员工,这将影响最终的就业报告结果,因此不大可能排解就业市场前景的阴霾.

**预测美联储的政策动向**

站在伯南克的立场来看,虽然他肩负着引领全球经济免于重陷衰退的巨大期许,但目前却是在孤军奋战.

美国国会似乎不愿加大开支来帮助经济.欧洲领导人正在就谁为其债务危机买单而争执不休.日本深陷政治僵局的泥潭.

伯南克在等待什麽,还不是十分清除.

经济前景模糊不清.虽然美国消费者和制造业者对前景非常悲观,但衡量实际生产的指标看起来还不错,虽然说不上特别令人满意.

因此,他可能要等衰退来临的明确迹象出现才会采取行动.

或者他是在等待时机,以便让美联储采取更大胆行动的理由更加充分.本月稍早,美联储三位决策者对未来两年维持低利率的承诺存在异议.

对美联储而言,出现这样的分歧极为罕见,通常都是全体意见一致.(美联储对利率作出这样的承诺更属少见,表明央行目前所面临的局面前所未有.)

分析师将仔细研读美联储将于周二公布的8月会议记录,详细揣摩伯南克及其美联储同僚的思路.

记录可能提供一些线索,使人了解央行内部分歧日益加剧是否将延後或缓和未来的行动.记录亦或将填补伯南克讲话的一些空白,例如表明官员们可能倾向于使用哪些政策手段.

**重蹈日本的覆辙?**

一些分析师担忧,美国决策当局并未对局势的严峻性给予足够重视.

美联储似乎对祭出强力举措(进一步购买债券)保持谨慎,部分原因是美国的通货紧缩似乎并不是迫近的风险.

但如果不能防止美国经济趋疲,就可能引发物价不断下跌的风险.通货紧缩或将导致消费者削减支出和企业减少投资,从而扰乱经济.

经济咨询机构Capital Economics认为,美国目前局势与20世纪90年代遭受通缩打击的日本颇为相似,美联储主席伯南克一度因政策反应三心二意而遭到批评.

"美国经历迷失的10年并最终陷入通货紧缩,发生这一情况的风险比大多数人意识到的要大得多,"Capital Economics分析师Paul Dales在研究报告中认为.

Dales指出,日本一直到房地产泡沫破裂近10年後才真正滑入通缩.日本经济从未真正复苏.

在1999年的一份学术论文中,伯南克指出,日本的问题源于政策当局的自我瘫痪(self-induced paralysis).

伯南克周五在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)会议上明确表示,担忧美国经济疲软,特别是长期失业者的困境,因他们正在技能的萎缩可能对美国经济造成持久的损害.

他并称,重要的是在这一损害变得根深蒂固之前促进就业增长.

周五发布的就业报告,将为促进就业的重任注入新的紧迫感.(完)

--编译 李爽/王翔琼/肖群英;审校 郑茵

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