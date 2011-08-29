卡扎菲家乡苏尔特遭遇陆空包抄

消息人士称中国邀请英国首相特雷莎·梅出席一带一路高峰论坛
路透北京/伦敦2月8日 - 外交消息人士告诉路透，中国已邀请英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)出席5月在北京举行的“一带一路”国际合作高峰论坛。英国方面表示，特雷莎·梅今年将出访中国。
路透的黎波里8月28日电（记者 Samia Nakhoul）---北约战机周日轰炸了卡扎菲家乡苏尔特，同时利比亚国内反对卡扎菲的军队向卡扎菲最後一个重大支持堡垒步步进逼。
卡扎菲的确切去向仍然无从知晓，他有可能还藏在五天前已经落于反抗派手中的首都的黎波里。
在的黎波里，经过数天的混乱以及与卡扎菲残馀力量的零星冲突後，反抗派领导层竭力控制局面。
北约一名发言人在布鲁塞尔表示，海外战机过去三日来包括周日在内，曾对苏尔特进行轰炸。
他说道：“我们正在密切关注苏尔特局势，因为我们知道（卡扎菲）政权残余势力在那里。”
利比亚反抗派军队则从地面逼近卡扎菲的出生地--苏尔特，称如果无法说服卡扎菲力量投降，将武力攻下此地。
一名指挥官表示，他的队伍在苏尔特以东100公里范围内，其他队伍正在从西面进逼。（完）
编译：张敏 发稿：程芳
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