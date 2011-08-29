OECD或调降欧洲和日本等地成长预估

德国工商联会上调今年德国经济增速预估至1.6% 但保护主义引人忧
路透柏林2月8日 - 德国工商联会(DIHK)将德国2017年经济增长率预估上调至1.6%，归功于出口增长预期创三年最快，但警告称企业对美国贸易政策感到忧心。
路透怀俄明州杰克森霍尔8月26日电---经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚周五指出,OECD准备调降欧洲和日本等全球多数地区的经济成长预期.
"我们说的并非经济收缩,只是成长放缓."葛利亚在杰克森霍尔接受Reuters Insider访问称.
只有土耳其等少数几个国家经济仍在强劲成长.葛利亚称,其馀国家彼此关联形成了普遍成长放缓的局面."在开放型经济中,如果不成长的话当然就不会从其他国家进口."
美国联邦储备委员会(FED,美联储)主席伯南克周五表示,美联储已下调了对美国经济成长的预期,且表明政策仍侧重于刺激复苏增强,但他对美联储可能采取的举措未提供任何新的细节.
葛利亚称伯南克演讲的语调"十分冷静",无论如何"听到美联储主席说,'我们坐镇在此,我们保持警戒,我们将尽一切所能,'这总是令人满意的."
尽管近期形势看似黯淡,但葛利亚表示长期展望仍有乐观的机会.
"他不仅是说有解决之道,当然会有,他还提到许多理由."葛利亚论及伯南克的演讲时说,"我们在OECD国家所见的就是:从结构面、社会面入手.那就是如果已无货币政策的空间,并且由于阮囊羞涩而没有了财政空间,就进行结构性改革."(完)
--编译 张若琪;审校 程琳
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