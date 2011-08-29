海江田万里获小泽支持 有望当首相

2011年8月28日，日本经济产业大臣海江田万里在东京一个辩论会上讲话。 REUTERS/Yuriko Nakao

路透东京8月28日电(记者 Linda Sieg/Kiyoshi Takenaka)---日本媒体调查显示，经济产业大臣海江田万里目前在执政党--民主党党首角逐中领先，但可能难以在第一轮投票中取得决定性优势，因此可能须进行第二轮投票。

日本将迎来五年来第六位首相，新首相将面临严峻挑战，包括如何遏制日圆涨势、解决核危机并制定新的能源政策、筹措灾後重建资金、以及如何解决人口老龄化带来的沉重社保支出。

此外，由于国会分立以及党内纷争的局面，外界担心新首相又是一位“短命”首相。

62岁的海江田万里获得了小泽一郎支持。(完)

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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