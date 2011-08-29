海江田万里获小泽支持 有望当首相

消息人士称中国邀请英国首相特雷莎·梅出席一带一路高峰论坛
路透北京/伦敦2月8日 - 外交消息人士告诉路透，中国已邀请英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)出席5月在北京举行的“一带一路”国际合作高峰论坛。英国方面表示，特雷莎·梅今年将出访中国。
路透东京8月28日电(记者 Linda Sieg/Kiyoshi Takenaka)---日本媒体调查显示，经济产业大臣海江田万里目前在执政党--民主党党首角逐中领先，但可能难以在第一轮投票中取得决定性优势，因此可能须进行第二轮投票。
日本将迎来五年来第六位首相，新首相将面临严峻挑战，包括如何遏制日圆涨势、解决核危机并制定新的能源政策、筹措灾後重建资金、以及如何解决人口老龄化带来的沉重社保支出。
此外，由于国会分立以及党内纷争的局面，外界担心新首相又是一位“短命”首相。
62岁的海江田万里获得了小泽一郎支持。(完)
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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路透华盛顿2月7日 - 美国众议院议长莱恩(Paul Ryan)周二表示，取代前总统奥巴马医改法案的立法程序将在今年完成。此番言论旨在消除外界对共和党正在放弃有关尽快撤销奥巴马医保(Obamacare)这一竞选承诺的看法。