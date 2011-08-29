几内亚正与中国电力投资进行铝土矿及冶炼项目谈判--消息

路透科纳克里8月26日电---几内亚政府消息人士表示,该国正与中国国有企业--中国电力投资集团就开发当地铝土矿、建造一铝土精炼厂、深水港口以及一座发电站进行後期谈判.

一位要求不透露姓名的消息人士称,该项目将耗资58亿美元.项目地点位于几内亚首都科纳克里以西约120公里(75英里)的Boffa,最早或将在2012年启动.

几内亚是全球最大的铝土出口国,也拥有丰富的铁矿石和黄金矿藏.该国已吸引数以十亿美元计的投资.

"我们的确在和中国电力投资就建造铝精炼厂一事进行谈判,该厂的年产能将为400万吨."几内亚矿产部秘书长Guillaume Curtis对路透表示.(完)

--编译 洪曦;审校 程琳

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