欧美推动联合国制裁叙利亚 遭中俄抵制--外交人士

消息人士称中国邀请英国首相特雷莎·梅出席一带一路高峰论坛
路透北京/伦敦2月8日 - 外交消息人士告诉路透，中国已邀请英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)出席5月在北京举行的“一带一路”国际合作高峰论坛。英国方面表示，特雷莎·梅今年将出访中国。
路透联合国8月26日电(记者 Louis Charbonneau)---联合国外交人士称，美国和欧洲试图推动联合国安理会制裁叙利亚，但遭到俄罗斯与中国的强烈反对。
美国、英国、法国、德国与葡萄牙散发一项决议草案，呼吁制裁叙利亚总统阿萨德及其有关家人和亲信。这些国家希望尽快就此草案投票。
但外交人士透露，目前尚无投票计划。
俄罗斯常驻联合国代表丘尔金(Vitaly Churkin)暗示，若当前对此草案表决，俄罗斯将动用否决权。西方外交人士称俄罗斯与中国拒绝讨论该草案。
一名要求匿名的外交官告诉路透：“俄罗斯官员称还没接到指示。”
西方外交人士称，必须由各国政府出面说服中国和俄罗斯参与围绕此草案的协商，促使安理会15个成员国达成共识。
一名外交人士表示：“显然，我们需要各国政府出面才能打破僵局，因为目前来自中俄的阻力很大。”(完)
编译：张敏 发稿：朱淑珍
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