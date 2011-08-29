《信报》伯南克押注复苏 QE3按箭不发

8月29日社评

备受瞩目的美国联储局年会,主席伯南克对是否推行第三轮量宽政策(QE3)只字不提,只在会後声明中表示,适当时会运用额外刺激措施.在会议讲话中,他虽认同美国经济复苏不够强劲,弱于联储局预期,却对经济重返常态的增长和就业水平乐观.因此,对于目前的“ 过渡时期”,是否推出QE3按箭不发,相信要待9月下旬举行的联储局议息会议,有关信息才较明确,但期间势必增添市场的不确定性风险.

细读伯南克的讲话,他避谈央行的具体货币措施,却多处指出或暗示,金融危机并无破坏美国经济的根基,虽然按历史标准来看,增长比较温和,但周期性的复苏进程,已经进入第九个季度”.他更预期,通胀水平将回落至2%或更低,反映伯南克相信,推出QE3的时机迄今并不成熟.按照伯南克对上半年经济表现差劲的”总结”,认为商品价格上升挤掉个人消费、破坏企业预算,加上日本大地震灾难影响全球供应链生产,他预料这些短期因素下半年减弱,但其他持续性的因素则发挥作用.很清楚看到,除非接连出现的经济数据恶劣,改变他的想法,否则,他对”正版” QE3始终有所保留.

然而即使下半年好转,全年GDP增长充其量约2%左右.美国联储局利用到期的资产继续购买国债,以债务货币化手段维持充足的流动性,扶持经济增长已成优先政策选择.伯南克在讲话中透露,在迄今的复苏过程中,”美国制造业生产自触及低谷以来,已增长了近15%,主要推动力是出口增长”.可以预料,下半年复苏依赖出口作出持续性贡献,为寄望所在.因此,低利率和弱美元显然是必然选择.从这个角度看,美元中长期疲弱趋势,恐怕也难以扭转,这一点也许是伯南克讲话所流露最清楚的信息.

从目前至下月底, 亦即在QE3悬而未决、实施与否莫衷一是,但反映复苏状态的经济数据陆续释放出来的形势下,市场不确定性风险所引发的波动无法避免.但无论如何,联储局以到期资产再购入国债的“变相QE3”不会改变;伯南克“押注”复苏加速的结果也很快会揭盅.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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