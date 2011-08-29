香港《经济日报》：欧洲回避现实 银行危机重现

（8月29日社评）

美国联储局主席伯南克上周五出口术成功安抚市场,市场焦点很可能重回欧洲,因欧洲危机已由公债反向蔓延往银行体系,国基组织(IMF)昨呼吁欧洲银行紧急重组资本,但欧洲向来不见棺材不流泪,新一波折腾恐难避免.

并无痛定思痛,未补银行体质.伯南克演出高难度动作,在市场金睛火眼下,他上周五在央行银行家会议上不但没提具体救市措施,更不示意将否推第三轮量化宽松;但他强调储局口袋里仍有刺激经济措施,且更将下月议息会议延长一至两天,讨论这些措施.此无疑口惠实不至,但他令外界认为储局下月将出招,成功安抚市场,令美股先跌後回升.市场对美国忧虑暂缓,焦点又转回欧洲,因近期连串苗头显示,火头又在欧洲银行身上燃起.欧洲不但银行同业拆息接连扯升,银行存放欧央行的资金急增至逾1,200亿欧元,是今年以来平均的3倍,而欧央行更要向美储局拆入美元,反映欧洲银行互相不信任,部分银行开始出现资金紧张.欧洲银行不但股价跌,她们的信贷违约掉期(CDS)更急速抽升.虽欧洲在过去两、三年揽起银行,例如欧央行接受以垃圾债券资产作抵押以超低息贷款,但欧洲银行并未痛定思痛.

事实上,当美国的银行将资本比例由5.5%提升至7%,欧洲银行的调升仅聊胜于无;在资金来源方面,美国把对同业市场资金的依赖由30%减至25%,欧洲银行此比例则仍高企于45%,令同业市场一旦紧张,欧洲银行便风雨飘摇.此与欧洲一直不面对现实有关,德国未面对必须背起债务高危国才能解决债务危机固然如此,在银行体系方面,例如三次银行压力测试都不够严谨,令银行没有足够压力,尽快增加资本.

国基组织呼吁,欧洲听者藐藐.又例如,欧央行行长特里谢昨仍强调,欧洲没有流动性危机.此虽出于避免触发市场恐惧,但迟迟不补强银行体系,此便无异于夜行人吹口哨,强自壮胆而已.国基组织昨呼吁,欧洲银行必须紧急重组资本,避免新一波金融危机,令欧债大火蔓延,可惜的是,此很可能是言者谆谆,听者藐藐.只要欧洲继续回避问题,欧债危机只有继续恶化.(A03)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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