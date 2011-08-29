中国27省启动社会救助与物价上涨挂钩的联动机制--报载

路透北京8月29日电---因物价上涨压力难见舒缓,各地物价补充机制正在加紧落实.中国官方媒体--人民日报周一报导称,截至8月底,31个省区市中已有27个省区市启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩的联动机制.

今年3月,国家发展改革委等部门下发通知,要求各地按照"明确责任、改善民生；短期波动、发放补贴;持续上涨、调整标准"的要求,建立社会救助和保障标准与物价上涨挂钩的联动机制.

人民日报报导称,原计划31个省市区在年底之前都要建立物价联动机制,现在要提前到10月份之前都建立起来.

上述27个省区市包括:北京、天津、吉林、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、湖北、湖南、广东、海南、贵州、陜西、宁夏、青海、河北、山西、辽宁、四川、上海、新疆、广西、云南、内蒙古和河南.

中国7月居民消费价格指数(CPI)同比上涨6.5%,飙升至37个月新高.中国国家信息中心稍後预测,三季度物价涨幅可能创出今年季度峰值,初步预计CPI同比上涨6.2%左右,高于二季度的5.7%.(完)