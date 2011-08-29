浙江开启二三线城市限购令 住建部将推个人购房异地联网

路透北京8月29日电---为抑制楼市过热,浙江台州市出台限购令,开启了浙江省二三线城市限购序幕.而住建部也计划将40余个热点城市个人购房数联网,以遏制异地炒房.

新华社上周六报导称,台州市发布的限购通知包括:对在市区已有2套及以上住房的市域范围内家庭、已有1套及以上住房的市域范围外家庭、不能提供自购房之日起前2年内在本市累计缴纳1年以上个人所得税或社会保险缴纳证明的市域范围外家庭,暂停新购商品住房.

报导称,近年来台州市房价上涨迅猛,周边的一线城市限购後,投资客大量涌入,房价迅速攀升.

此外,《京华时报》周一报导引述相关人士称,中国住建部近期开始推进房地产热点城市房屋权属登记系统和数据库的异地联网工作,这项工作完成後,同一权属拥有人名下在40余个不同城市的房产将得以"一并查询",异地购房的资金流向、程度、走势将可以得到"统一监控".

中国楼市"限购令"扩大在即.住建部8月中旬公布列入新增限购城市名单的五项标准,包括房价增幅较高、涨幅已超过或接近全年房价控制目标及成交量同比增幅较高等.据此或将有30-35个二三线城市加入限购.(完)

--发稿 赵红梅; 审校 屈桂娟

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