房地产限购令升级显调控决心--《人民日报》

路透北京8月29日电---中国房地产限购将逐步向二三线城市蔓延.人民日报周一发表文章称,"限购令"升级显示调控决心,但在执行好现有政策的同时,关键是要利用当前市场平稳之际,加快启动房产税和房地产投资信托基金等制度改革.

人民日报文章称,最近国务院要求房价上涨过快的二三线城市也要采取必要的限购措施,表明中央政府对房地产调控的态度--"非但不会放松,还将继续加力".

"限购范围扩大至二三线城市是对原来调控政策的具体化和延续,体现了国家要把房地产调控坚持到底、毫不动摇的决心."文章援引中国房地产业协会副会长朱中一表示.

为抑制楼市过热,浙江台州市出台限购令,开启了浙江省二三线城市限购序幕.而住建部也计划将40余个热点城市个人购房数联网,以遏制异地炒房.

业内人士普遍认为,当前楼市调控的关键不是继续加码,而是要把现有的政策执行好.

不过文章也指出,本轮调控开始以来,调控政策不断出台,但关系到房地产市场长期平稳发展的制度改革却动作较小.限购和加息压抑了大量刚性购房需求,而在缺乏其它投资渠道的情况下,投资性需求也随时可能重回楼市.

因此要加快启动制度改革,文章称除土地招拍挂制度外,房产税试点扩大等制度改革消息不断传出,让人们看到市场长期稳定的希望.此外房地产投资信托基金(REITs)亦得到更多关注.

"当前房地产市场调控进入攻坚阶段,几大领域的顶层设计尤其重要,其中之一是房地产持有税在评估、普查等环节的技术完善.另外,土地招拍挂制度和中央与地方的事权、财权再分配,都将作为中长期的制度进行考虑."朱中一表示.

在限购令和差别化信贷政策等措施的打压下,房地产调控显现一定效果.中国国家统计局最新公布,7月70个大中城市中,房价环比下降城市较上月续增,不过同比涨幅继续扩大,显示调控依然面临较大压力(完)