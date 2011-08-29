新兴经济体不应依赖美债避危机--学者

德国工商联会上调今年德国经济增速预估至1.6% 但保护主义引人忧
路透柏林2月8日 - 德国工商联会(DIHK)将德国2017年经济增长率预估上调至1.6%，归功于出口增长预期创三年最快，但警告称企业对美国贸易政策感到忧心。
路透杰克森霍尔8月27日电---一位知名经济学家周六表示,新兴经济体应该寻找其他办法在全球危机中保护自己,而不是囤积美国公债.
康奈尔大学教授Eswar Prasad在全球央行官员会议上宣读的论文中称,美国公债和其他发达国家的债券或许具有流动性,但远非安全资产.
他说道,通过各自购买美国公债而寻求免受全球冲击的新兴国家如果能够联合起来设立一个资金池,并能在危机期间动用这些资金,则会更好.这麽做能够在必要时为这些新兴国家提供支持,而不必在国家投资组合中配置可能变差的债券.
Prasad称,美国公共债务水平大幅上升,以及疲弱的经济成长前景,意味着美元兑新兴市场货币会继续贬值,从而侵蚀新兴国家对外投资的价值.(完)
--编译 吴云凌;审校 张荻
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