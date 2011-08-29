日本核灾区数十年内可能不宜居住

路透东京8月27日电---日本政府周六警告称，福岛受损核电站周围地区由于高辐射，未来数十年可能都不宜居住。

周六在与地方官员的会议中，日本政府估算可能需要20多年，人们才能安全返回目前年均辐射值为200毫西弗的地区，而目前年均辐射值为100毫西弗的地区需要10年才可居住。

这些估算只是印证了很多专家几个月来一直的说法。相关数值的计算基于辐射水平随时间的自然降低，没有考虑清除受污染土壤等净污措施的影响。

切尔诺贝利核灾难发生25年以後，大面积受灾区仍然无法居住。

日本政府日前公布指导方针，努力实现两年内问题地区辐射值减半，但是辐射值非常高的地点可能需要更长的时间才能降至安全水平。

日本媒体引述首相菅直人对福岛县知事佐藤雄平的话称：“我无法否认存在这样一种可能：在高辐射区，人们可能要等上很长时间才能返回居住。”（完）

编译：张敏 发稿：程芳

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