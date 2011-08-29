UOB料未来12个月金价至1980年高位

路透新加坡8月26日电---新加坡大华银行(UOB)资产管理基金经理人周五表示,明年黄金价格可望劲扬至1980年经通胀调整後的峰值,因经济环境充斥变数,促使各国央行及投资人转进黄金,以期分散储备和维护资本的价值.

United Gold & General Fund经理人Robert Adair表示,过去几个月来令金价迭创名目新高的利多因素犹存,而金价在本周稍早下滑,并未改变黄金亮丽的前景.

"各国央行并未出脱且正在敲进,使得黄金成为更佳的投资标的,比较像是一种货币,而比较不像是一种商品,"Adair在接受路透访问时表示.

他预计金价在未来12个月将触及2,300美元,相当于1980年1月时经通胀调整後的峰值.

"我们长线仍然看多.我确实不认为未来12个月有何会导致这些支撑因素发生变化,"Adair所指的是低利率、央行买盘及强劲的实货需求.

全球两大黄金消费国--印度及中国的实货需求料将持续强劲,因为投资人急欲规避高通胀的影响.

由于政府干预瑞郎及日圆等避险货币,导致近期汇市大幅震荡,此亦引发市场对黄金的需求,冀望藉此分散对避险货币的投资.(完)

--编译 龚芳;审校 张涛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。