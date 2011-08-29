伯南克在美联储年会上藏而不露

路透怀俄明州杰克森霍尔8月28日电---美国联邦储备委员会(FED)主席伯南克在杰克森霍尔面对其他央行官员时,就像一个老练的扑克玩家,总是把一些牌藏而不露.

他这样做可能是在为自己争取时间,一旦做好准备就能重拳出击.

伯南克周五在美联储年度会议上发表演讲,恰逢美国经济复苏势头减退引发恐慌,且欧洲银行业体质惹人担忧.

很多人正寻找美联储准备出手采取进一步货币刺激政策的清晰信号,最近几年伯南克领导的美联储已采取了诸多刺激经济的措施.

伯南克承认美国经济增长步伐较预期迟缓,并警告长期失业人口居高不下恐将带来持久性伤害.

尽管他也说美联储将考虑进一步采取何种措施来提振经济成长,此言扶助美国股市走高,但他并未列出有哪些新举措.而他去年在杰克森霍尔的发言,被视作开启了第二轮大规模购债的大门.

"没有太多细节",一位知名分析师这样简明扼要地评价伯南克的讲话.

**谨慎行动**

美联储目前左右为难,一面是经济复苏乏力且失业率居高不下,另一方面是反对进一步放宽货币政策的政治压力.美联储已经将利率下调至近零水准,并购买了2.3兆(万亿)美元债券以试图打压长期利率.

对于今後的行动,联储内部也存在分歧,令伯南克面临更多挑战.

穿着浅色牛仔裤和马球衫的伯南克态度轻松,以其游刃有余的表现赢得了与会者的高度评价,既给人以放宽货币政策的希望,又没有让美联储承诺过多.

"美联储将继续缓步前行,"美国加州大学柏克莱分校经济学教授Barry Eichengreen表示.

在伯南克提供的信息中,最引发外界遐想就是将下次政策会议由一天延长至两天.会议将在9月20-21日举行.

两天的会议可以容许美联储官员讨论可能采取的行动,让联邦公开市场委员会(FOMC)的17位成员都有时间发表对政策和经济走向的看法.

延长会议时间突显了伯南克的忧虑程度,目前失业率高企,制造业数据疲弱,股市大幅波动,而且欧洲银行业也面临困难.

这也表明,他可能认为在采取下一步措施前美联储内部必须先统一起来.曾有三位成员反对8月初的决策,当时美联储通告金融市场,央行将维持极低利率直至2013年中期.

需要一个更充分讨论的机会,这也表明伯南克倾向于进一步宽松货币政策,但他需要更多数据的支持,例如将在周五公布的8月就业报告.

会议上显然会讨论,在进一步购买债券的同时减少银行准备金,以控制美联储已经膨胀的资产负债表规模.

这可能有助于压低长期利率,同时也不会让金融市场担心美联储规模庞大的资产负债表可能最终催生通胀.

**尽力争取更多的支持**

伯南克强调的是过程而不是政策工具,或许在藉此寻求弥合美联储内部的分歧.在美联储上次政策会议上,三位委员投出"反对"票,这暴露了内部的看法分歧.

出席此次年会的人士称,未来面临反对意见的风险不会阻止伯南克采取行动,但作为美联储主席,他仍将设法获得尽可能多的支持.

"如果美联储的决定获得全体一致同意,其任何行动在稳定市场和恢复信心方面都将会更加有效,"此次年会上出席小组的Eichengreen告诉Reuters Insider.

美联储内部经济学家对进一步有关资产负债表的进一步举措可能带来的益处进行详细分析,这也会有助于美联储决策当局的核心成员与伯南克保持密切关系,并平息他们对新措施有效性的疑虑.美联储的核心成员包括副主席叶伦和纽约联邦储备银行总裁杜德利.

尽管存有疑虑,在年会间隙的讨论表明,部分美联储官员相信,有证据显示进一步压低长期利率的努力有望提振美国经济.

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在会议上提议央行官员重新讨论非常规措施,以提供更多货币政策助力.这也让一位美国货币政策的内幕人士感到鼓舞.

伯南克获得高评价的还有他将恢复成长的部分负担转移至政府及政客,而那也是拉加德强调的一个主题.

他在阐述减赤的重要性时同时表示,政治人物也应该有感于脆弱的经济复苏,在做出预算决策时应建立一个不那麽伤脑筋的过程,而不是像今夏在国会对决那样,将美国拉至债务违约边缘.

"主席这段话让我更感兴趣的,是他对政府发出警告说,'别光是期待美联储那帮家伙,你们也有该做的事',"哥伦比亚大学教授Glenn Hubbard对Reuters Insider说.

伯南克提早数日抵达怀俄明州,还告诉与会者他和家人去看了一场牛仔秀.他开玩笑地说,看见那美洲文化的一部分让他思考了很多.

他可能早已决定,在杰克森霍尔演说中保持一点牛仔的沉默比较合适.(完)

--编译 肖群英/梁睿雪/李春喜/李婷仪;审校 郑茵/艾茂林

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