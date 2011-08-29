飓风“艾琳”周日横扫曼哈顿，不过灾情最严重的还是东北地区小城与郊区，暴雨与洪水淹没了许多房屋，数以百万计的人电力供应中断。此次飓风周末向美国东海岸推进，狂风暴雨导致至少15人死亡，360万人遭遇断电。纽约公共交通系统被迫关闭，数以千计航班被取消。路透