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路透中文国际短讯 | 2011年 8月 29日 星期一 12:32 BJT

飓风横扫美国东北

飓风“艾琳”周日横扫曼哈顿，不过灾情最严重的还是东北地区小城与郊区，暴雨与洪水淹没了许多房屋，数以百万计的人电力供应中断。此次飓风周末向美国东海岸推进，狂风暴雨导致至少15人死亡，360万人遭遇断电。纽约公共交通系统被迫关闭，数以千计航班被取消。路透

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