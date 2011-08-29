版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2011年 8月 29日 星期一 12:28 BJT

人行拟扩大准备金缴存范围

正当市场预期中国央行紧缩政策可能进入观察期之时,央行却计划将规模庞大的保证金存款纳入准备金上缴范围,此举料将令中国股市和债市双双承压. 市场估计,央行此举将冻结七八千亿元人民币的资金,并对央行政策是否存在"超调"心存疑虑,担心实体经济会因此有"硬着陆"的风险. 路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐