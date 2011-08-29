美国第二季GDP增长率下修

美国政府周五公布的数据显示,美国第二季经济增长幅度较先前估算的缓慢,因企业库存和出口不如原先认为的畅旺,尽管消费者支出上修. 美国商务部公布,美国4-6月国内生产总值(GDP)环比年率下修至成长1%,初估值为成长1.3%.商务部亦称,企业税後获利增幅为一年来最快. 路透