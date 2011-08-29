中国27省启动社会救助与物价上涨挂钩联动机制

因物价上涨压力难见舒缓,各地物价补充机制正在加紧落实.《人民日报》周一报导称,截至8月底,31个省区市中已有27个省区市启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩的联动机制,原计划31个省市区在年底之前都要建立物价联动机制,现在要提前到10月份之前都建立起来. 路透