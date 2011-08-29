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路透中文国际短讯 | 2011年 8月 29日 星期一 12:16 BJT

浙江开启二三线城市限购令

新华社上周六报导称,浙江台州市发布的限购通知包括:对在市区已有2套及以上住房的市域范围内家庭、已有1套及以上住房的市域范围外家庭、不能提供自购房之日起前2年内在本市累计缴纳1年以上个人所得税或社会保险缴纳证明的市域范围外家庭,暂停新购商品住房. 路透

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