浙江开启二三线城市限购令

新华社上周六报导称,浙江台州市发布的限购通知包括:对在市区已有2套及以上住房的市域范围内家庭、已有1套及以上住房的市域范围外家庭、不能提供自购房之日起前2年内在本市累计缴纳1年以上个人所得税或社会保险缴纳证明的市域范围外家庭,暂停新购商品住房. 路透