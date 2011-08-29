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冯涛股市实时分析 | 2011年 8月 29日 星期一 12:11 BJT

29日午间分析：沪指早盘震荡下挫

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受三类保证金存款纳入存准范畴，将冻结资金9000亿等消息影响，今日A股市场早盘呈现弱势震荡下跌的走势。银行股成为今日市场领跌的主要力量，同时其他权重股也表现低迷，对指数拖累作用明显，相比于权重股，今日中小盘题材股表现较为活跃，午盘沪综指报收于2584.40点，下跌1.06%。

笔者认为，市场高度关注的第三轮量化宽松政策（QE3）并未预期出台，留给市场诸多悬念，上周五美股上涨，显示外围市场环境有所改善。而国内，目前宏观调控、资金面压力仍然困扰市场，短期内大盘或将维持震荡整固格局。（完）

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