29日午间分析：沪指早盘震荡下挫

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
受三类保证金存款纳入存准范畴，将冻结资金9000亿等消息影响，今日A股市场早盘呈现弱势震荡下跌的走势。银行股成为今日市场领跌的主要力量，同时其他权重股也表现低迷，对指数拖累作用明显，相比于权重股，今日中小盘题材股表现较为活跃，午盘沪综指报收于2584.40点，下跌1.06%。
笔者认为，市场高度关注的第三轮量化宽松政策（QE3）并未预期出台，留给市场诸多悬念，上周五美股上涨，显示外围市场环境有所改善。而国内，目前宏观调控、资金面压力仍然困扰市场，短期内大盘或将维持震荡整固格局。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。