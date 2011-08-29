版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2011年 8月 29日 星期一 12:17 BJT

住建部将推个人购房异地联网

《京华时报》周一报导引述相关人士称,中国住建部近期开始推进房地产热点城市房屋权属登记系统和数据库的异地联网工作,这项工作完成後,同一权属拥有人名下在40余个不同城市的房产将得以"一并查询",异地购房的资金流向、程度、走势将可以得到"统一监控". 路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐