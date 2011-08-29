中石油大连炼厂周一早晨发生火灾

路透北京8月29日电---新华社周一报导称,上午10点左右,中石油(0857.HK)(601857.SS)大连石化分公司突然发生火灾,为不到两个月内第二次发生火灾.

另有官方媒体报导称,起火点为一个储存约800吨的柴油的储油罐,消防队员仍在灭火.

两位业内人士对路透表示,这场火灾并未影响到该炼厂的生产装置.

该炼厂为中石油旗下最大炼厂,原油加工产能为41万桶/日.其20万桶/日炼油装置原本预计本周重启,该装置在一个多月前由于着火停产.7月16日,该炼厂一台1,000万吨炼油装置失火,大火于当天扑灭.

而时隔一年前的7月16日,大连石化也发生油管爆炸原油泄漏事件,逾1,500吨原油入海,导致430平方公里海面污染.(完)

--发稿 邵晓忆/白俊; 审校 林高丽

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