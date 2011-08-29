中石油大连炼厂周一早晨发生火灾

中国下放政府投资交通项目审批权 仅保留少部分重大项目等--发改委
路透北京2月8日 - 中国国家发展改革委最新发布通知称，将以交通领域作为深化投资项目审批改革的重点。除涉及国务院、中央军委事权外，对能用规划实行有效管理的项目最大程度下放审批，仅保留少部分重大项目和中央投资为主项目的审批权限，同时加强规划管理和事中事后监管。
路透北京8月29日电---新华社周一报导称,上午10点左右,中石油(0857.HK)(601857.SS)大连石化分公司突然发生火灾,为不到两个月内第二次发生火灾.
另有官方媒体报导称,起火点为一个储存约800吨的柴油的储油罐,消防队员仍在灭火.
两位业内人士对路透表示,这场火灾并未影响到该炼厂的生产装置.
该炼厂为中石油旗下最大炼厂,原油加工产能为41万桶/日.其20万桶/日炼油装置原本预计本周重启,该装置在一个多月前由于着火停产.7月16日,该炼厂一台1,000万吨炼油装置失火,大火于当天扑灭.
而时隔一年前的7月16日,大连石化也发生油管爆炸原油泄漏事件,逾1,500吨原油入海,导致430平方公里海面污染.(完)
--发稿 邵晓忆/白俊; 审校 林高丽
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