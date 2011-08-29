光明食品称已有多家澳洲企业洽询交易机会

中国下放政府投资交通项目审批权 仅保留少部分重大项目等--发改委
路透北京2月8日 - 中国国家发展改革委最新发布通知称，将以交通领域作为深化投资项目审批改革的重点。除涉及国务院、中央军委事权外，对能用规划实行有效管理的项目最大程度下放审批，仅保留少部分重大项目和中央投资为主项目的审批权限，同时加强规划管理和事中事后监管。
路透悉尼8月29日电---中国最大食品公司之一的光明食品(集团)有限公司指出,随着光明食品考量进一步收购以扩张澳洲版图,已有多家澳洲企业向光明食品洽询交易机会.
光明食品副总裁葛俊杰向路透表示,澳洲是光明扩张计画的焦点所在,光明正在寻找机会将新产品引入中国,扩大自身的分销.
"许多澳洲企业向我们提议更多业务机会,"葛俊杰接受专访时表示.光明食品日前刚完成收购澳洲Manassen Foods股权交易.
包括新西兰Griffin's Foods等企业都是光明食品关注的目标.葛俊杰表示,光明食品专注于提高葡葡酒、甜品及乳制品业务.
光明食品本月同意买下Manassen Foods的75%股权.
光明食品谋求透过海外收购扩张业务范围,满足快速成长的国内市场,但先前收购行动遭遇一连串挫败,包括澳洲CSR(CSR.AX)的糖业部门及法国酸奶制造商Yoplait.
光明食品集团拥有四家上市公司:金枫酒业(600616.SS)、海博股份(600708.SS)、上海梅林(600073.SS)与光明乳业(600597.SS).(完)
--编译 蔡美珍;审校 隋芬
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月8日 - 中国国家发展改革委最新发布通知称，将以交通领域作为深化投资项目审批改革的重点。除涉及国务院、中央军委事权外，对能用规划实行有效管理的项目最大程度下放审批，仅保留少部分重大项目和中央投资为主项目的审批权限，同时加强规划管理和事中事后监管。
路透2月8日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:12时，1港元=0.88697人民币)
路透北京2月8日 - 中国证监会周三表示，对企业并购审核将加大审核力度，形成监管威慑；强化业绩补偿监管，引导市场估值回归，逐步对上市公司实施分行业信息披露监管。