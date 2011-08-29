光明食品称已有多家澳洲企业洽询交易机会

路透悉尼8月29日电---中国最大食品公司之一的光明食品(集团)有限公司指出,随着光明食品考量进一步收购以扩张澳洲版图,已有多家澳洲企业向光明食品洽询交易机会.

光明食品副总裁葛俊杰向路透表示,澳洲是光明扩张计画的焦点所在,光明正在寻找机会将新产品引入中国,扩大自身的分销.

"许多澳洲企业向我们提议更多业务机会,"葛俊杰接受专访时表示.光明食品日前刚完成收购澳洲Manassen Foods股权交易.

包括新西兰Griffin's Foods等企业都是光明食品关注的目标.葛俊杰表示,光明食品专注于提高葡葡酒、甜品及乳制品业务.

光明食品本月同意买下Manassen Foods的75%股权.

光明食品谋求透过海外收购扩张业务范围,满足快速成长的国内市场,但先前收购行动遭遇一连串挫败,包括澳洲CSR(CSR.AX)的糖业部门及法国酸奶制造商Yoplait.

光明食品集团拥有四家上市公司:金枫酒业(600616.SS)、海博股份(600708.SS)、上海梅林(600073.SS)与光明乳业(600597.SS).(完)

--编译 蔡美珍;审校 隋芬

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