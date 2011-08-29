明年油价料仍高于100美元--调查

路透伦敦8月26日电---路透调查显示,原油价格明年可望保持在每桶100美元上方,不过利比亚将恢复一部分生产,以及经济再次步入衰退的忧虑,可能拉低油价.

29位受访分析师的预估值显示,2012年布兰特原油平均价格为每桶107.90美元,低于上月调查时的预估值109.30美元.

美国原油期货明年价格料为每桶96.30美元,也低于上月调查时的99.40美元.

利比亚情势仍紧张,反抗军和效忠卡扎菲(格达费,Muammar Gaddafi)的军队持续在的黎波里交战,市场质疑该国何时能恢复石油生产,但分析师已开始预期中期内将恢复产油.

"利比亚经历半年内战後将重新恢复原油出口,将会为油市带来更多供给,"LBBW分析师Frank Schallenberger说."另一方面,全球经济放缓则将限制需求."

美国和欧洲过去一周发布的经济数据不佳,已导致风险资产出现较大修正.

美国联邦委员会(美联储,FED)主席贝南克上周五未暗示联储将进一步采取行动以提振美国经济复苏,但表示央行将考虑还可以采取哪些举措来对抗高失业率,令投资者感到些许宽慰.

"油价8月回落并不是因为预期利比亚将恢复原油出口,而是原油需求可能减少的负面因素,"Petromatrix分析师Olivier Jakob在报告中称.

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**百元关卡**

Nomisma Energy分析师Davide Tabarelli预期,反映在油价上,源于利比亚内战的政治风险溢价将会减少.

"利比亚战乱导致油价上涨20美元,现在至少也应该跌回去这麽多,"他说,并补充可能要三个月才能让利比亚产出回到战前水准.

不过Tabarelli的意见是少数.五位受访者中有四位预期,布兰特原油价格明年将保持在100美元以上.

"随着利比亚恢复原油供给,油价将在未来数月内承压,不过长期不太可能跌破每桶100美元水平,"德国商业银行报告称.

布兰特原油价格下跌,也将促使布兰特原油较美国原油升水在2012年时收窄至每桶11.60美元,当前报每桶约24.90美元.(完)

--编译 洪曦;审校 沈以文

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