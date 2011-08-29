黄金美债与瑞郎等避险资产不再安全 但风险程度各异

2009年7月21日拍到的金砖与美元现钞。 REUTERS/Heinz-Peter Bader

* 黄金、美国公债和瑞郎有遭抛售风险

* 避险资产仅在基本预测准确时才能避险

* 三类资产风险各异

记者 欧洲投资记者Jeremy Gaunt; 编译 李春喜/张若琪

路透伦敦8月26日电---今年金融市场上避险意愿高涨,刺激黄金、美国公债和瑞郎等避险资产的买需达到惊人的水平,使其可能难以再被称为"避险资产".

部分投资者认为,未来数月一旦全球经济环境发生改善,这三类资产会容易受到抛售冲击,或是因为在目前还没有金融灾难的情况下它们的价格已经炒得太高.

"避险资产是在各种经济环境下都很安全的资产,"法国巴黎银行Investment Partners首席投资官William De Vijlder表示."这就意味着,你最好能够保证做出正确预测."

有迹象显示需求泡沫正在消退,至少黄金和瑞郎是这样.

由于上述三种避险资产各具特点,因此在风险意愿升温时遭受打击的程度也会不同.比如黄金,表现可能会稍好,由于黄金的需求并非完全受风险意愿影响.

但任何一种资产都不能保证在各种经济环境下毫发无损,今年这些资产的急剧上涨目前可能给持有人带来风险.

浏览黄金、美债和瑞郎对比图表,请点选(r.reuters.com/jes43s)

10年期美国公债收益率最近跌至2%下方,为几十年来最低;根据美林的数据,其价格夏季已上涨约11%.

而瑞郎兑美元和兑欧元也分别上涨15.3%和8.5%,创下纪录高点,并促使瑞士央行采取措施阻止瑞郎升值.

而最引人注目的就是黄金,现货金的涨幅已经达到33%,逼近每盎司2,000美元,而最近10年金价的涨幅已经超过600%.

不过最近几天黄金下挫,尽管对其涨幅没有造成实质性的影响,但也提醒投资者,强劲涨势也可能在转瞬间失去动能.

"我们不难相信,黄金可能会经历大幅修正,"London & Capital的首席投资官Ashok Shah表示.他补充道,但这不一定会破坏它的长期涨势.

**风险各异**

这三种资产都从全球经济放缓、利率降低和欧美债务危机中受益非浅,但黄金可能是经济环境大幅逆转时受到冲击最小的资产。

黄金不像债券能提供收益,或像股票提供分红,其价格会仅仅因为投资者的担忧而急剧涨跌.

但推动其涨势的因素不尽相同,且在经济环境改变时,比起其他二者,黄金的涨势或较能维持.

各央行购入黄金做为分散外汇储备的一环已提高黄金需求.而更值得注意的或许要属近来财富增加的亚洲消费者,特别是中国消费者,对金条和金币的青睐了.

世界黄金协会(WGC)估计,从2010第二季到2011年第二季间,中国消费者对黄金的需求大约增长了25%.

而黄金也未特别受法巴De Vijlder所谓的"回馈圈(feedback loop)"支配;当价格的明显上扬开始影响经济,会促使政府政策改变,于是进入所谓的回馈圈.

瑞郎则未必如此,近来由于瑞士央行阻升瑞郎的举措,使瑞郎震荡不稳.

瑞士央行已将官方利率降至近零的水准,且挹注更多资金以贬抑瑞郎.瑞士央行亦在远汇市场卖出瑞郎压低汇率,并增加持有瑞郎的成本.

这只是该央行能采取行动中的一部分,也就是说,投资者必须奋力才能保住收益--这大大减损了"避险"的概念.

HSBC Global Asset Management绝对报酬主管Charlie Morris认为,投资人对瑞郎的重视过度了

"很容易忘记瑞郎是相对较不重要的货币,并不像外界所吹捧的全球流动性资金池."他说.

**'无意义又危险'的投资?**

在此同时,投资美国公债获得的回报则仅略高于把钱放在床垫下.

和金价一样,美国公债价格也因市场以外的因素而受到支撑,譬如美国联邦储备理事会(FED,美联储)买债和庞大的中国资金流入等等.但随着美国经济改善,或若是中国分散投资,这部分情况将为之改变.

然而主要来说,短券约0.2%、长券仅2%的收益率实在不高.只要通胀稍微冲高一些,或是经济稍有反弹,投资人就会赶忙退出这块市场.

"投资美国公债短券没有意义,长券又有危险."Morris称."要麽就是出现通缩,债券收益微不足道…要麽更有可能的,就是通胀再起,而债券投资人输得精光."(完)