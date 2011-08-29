北京和上海机场安检升级

路透北京8月29日电---中国客流量最大的北京首都机场(0694.HK)和上海机场(600009.SS) 自本月28日起提升了安检级别.机场相关人士对路透表示,已接获国家民航局通知,增加了登机旅客的安全检查项目以及重点抽查人数.

国内媒体近日对此也纷纷做出报导,称提高後的安检级别目前为2级安保.但均未说明出何原因.

"每位旅客的检查项目增多了,重点抽查人数也增加了.最好是提前二个小时到机场."上海虹桥机场问询处的相关人士在电话中称.

而首都机场问询处并表示,现在安检非常严,过检速度也会相对较慢,建议尽量提前到达机场.初步估计该情况还要持续十多天.

据多家媒体报导,北京首都机场昨天增加了开箱检查率,并随机安排旅客脱鞋检查.

报导并称,上海机场方面采取随机抽检,要求旅客过安检时检查皮带、脱鞋.上海两大机场(浦东和虹桥机场)旅客通过安检的速度较快,旅客出行比较顺畅,未出现旅客安检排队的情况.(完)