北京和上海机场安检升级

消息人士称中国邀请英国首相特雷莎·梅出席一带一路高峰论坛
路透北京/伦敦2月8日 - 外交消息人士告诉路透，中国已邀请英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)出席5月在北京举行的“一带一路”国际合作高峰论坛。英国方面表示，特雷莎·梅今年将出访中国。
路透北京8月29日电---中国客流量最大的北京首都机场(0694.HK)和上海机场(600009.SS) 自本月28日起提升了安检级别.机场相关人士对路透表示,已接获国家民航局通知,增加了登机旅客的安全检查项目以及重点抽查人数.
国内媒体近日对此也纷纷做出报导,称提高後的安检级别目前为2级安保.但均未说明出何原因.
"每位旅客的检查项目增多了,重点抽查人数也增加了.最好是提前二个小时到机场."上海虹桥机场问询处的相关人士在电话中称.
而首都机场问询处并表示,现在安检非常严,过检速度也会相对较慢,建议尽量提前到达机场.初步估计该情况还要持续十多天.
据多家媒体报导,北京首都机场昨天增加了开箱检查率,并随机安排旅客脱鞋检查.
报导并称,上海机场方面采取随机抽检,要求旅客过安检时检查皮带、脱鞋.上海两大机场(浦东和虹桥机场)旅客通过安检的速度较快,旅客出行比较顺畅,未出现旅客安检排队的情况.(完)
--发稿 苏丹; 审校 毕晓雯/林高丽
路透北京/伦敦2月8日 - 外交消息人士告诉路透，中国已邀请英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)出席5月在北京举行的“一带一路”国际合作高峰论坛。英国方面表示，特雷莎·梅今年将出访中国。
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