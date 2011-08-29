中石油大连炼厂周一再次发生火灾 现已基本被扑灭

中国下放政府投资交通项目审批权 仅保留少部分重大项目等--发改委
路透北京2月8日 - 中国国家发展改革委最新发布通知称，将以交通领域作为深化投资项目审批改革的重点。除涉及国务院、中央军委事权外，对能用规划实行有效管理的项目最大程度下放审批，仅保留少部分重大项目和中央投资为主项目的审批权限，同时加强规划管理和事中事后监管。
* 中石油大连炼厂再次发生火灾
* 一个可存储数千吨柴油的罐体着火
* 为不到两个月内第二次发生火灾
路透北京8月29日电---新华社周一报导称,上午10点左右,中石油(0857.HK)(601857.SS)大连石化分公司油品罐区一个可存储数千吨柴油的罐体突然发生火灾,为不到两个月内第二次发生火灾.到13时20分左右,火灾基本被扑灭.
报导并称,着火点系连接两罐体之间管线爆裂引发,该着火的柴油罐处于企业油品罐区内,周边遍布存储汽油、柴油、石油液化气、航空燃油的罐体.
两位业内人士对路透表示,这场火灾并未影响到该炼厂的生产装置.
该炼厂为中石油旗下最大炼厂,原油加工产能为41万桶/日.其20万桶/日炼油装置原本预计本周重启,该装置在一个多月前由于着火停产.7月16日,该炼厂一台1,000万吨炼油装置失火,大火于当天扑灭.
而时隔一年前的7月16日,大连石化也发生油管爆炸原油泄漏事件,逾1,500吨原油入海,导致430平方公里海面污染.(完)
--发稿 邵晓忆/白俊; 审校 林高丽/张喜良
路透北京2月8日 - 中国国家发展改革委最新发布通知称，将以交通领域作为深化投资项目审批改革的重点。除涉及国务院、中央军委事权外，对能用规划实行有效管理的项目最大程度下放审批，仅保留少部分重大项目和中央投资为主项目的审批权限，同时加强规划管理和事中事后监管。
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