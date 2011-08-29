即时观点：日本执政党选举野田佳彦为新首相

路透东京8月29日电---日本执政党周一选举野田佳彦为新党魁,他将成为日本五年来的第六任首相.

野田佳彦现年54岁,在菅直人内阁担任财务大臣.野田上台後必须解决一系列的经济难题,同时还要应对核危机.

关键点:

--野田佳彦是财政强硬派,他是金融市场较青睐的首相人选.在五位候选人中,他是唯一一个一贯主张日本面对艰苦改革,以控制不断膨胀的财政赤字的人选.

--凭藉日本执政党民主党在众议院的多数席位,野田佳彦将成为新任日本首相.众议院将于周二认可野田佳彦担任首相.

--野田佳彦自2010年6月开始担任日本财务大臣,他支持政府将5%的消费税加倍的提议,以为社保成本提供资金并控制庞大的公共债务.目前日本公共债务规模达到其经济规模的两倍.

以下为分析师评论摘要:

荷兰合作银行集团亚太地区金融市场研究主管ADRIAN FOSTER:

野田佳彦当选,有点像延续现状,如果考量日本面临的长期挑战,这并不是一个有利因素.

他在财政政策方面以强硬态度闻名,这可能会安抚部分市场人士信心.

这并不会减少干预机率,因此如果美元跌至76日圆下方,市场将会感到不安.

我们确实必须给野田佳彦一些信任和时间来制定政策.

日本债市仍然由国内持有较多,因此日本投资者将持续青睐日本公债.我从来不认为日本将成为另一个希腊.

三菱UFJ摩根士丹利证券投资策略师NAGAYUKI YAMAGISHI:

野田佳彦作为财务大臣已经赢得财政保守的名声,因此他参选或是一个给股市带来压力的负面因素.不过我们预计,政局的发展不会给股市造成巨大影响.

法国兴业证券驻东京首席分析师TAKUJI OKUBO

对日本经济而言,野田佳彦是这五位候选人中最佳的人选.他的胜选有利于财政整固,以及顺利编制(用于重建的)第三个追加预算案.

若当时野田佳彦失败,那麽可能引发有关日本暂停干预汇市的臆测,但野田佳彦或将继续努力抑制日圆升势.

他可能将允许日本央行坚持其当前货币政策立场,而非迫使其采取其它措施.日本央行料将通过资产购买计划进一步放松政策,或将在下次美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议召开前采取行动.野田佳彦赢得选举并没有改变这一前景.

SMBC日兴证券首席固定收益策略师SHINJI NOMURA:

在野田当选执政党党魁消息传出後,日债受提振.野田是知名的财政强硬派人士,且支持加税来降低对举债的依赖.

日债市场会乐见野田担任首相,但我们仍不确定他是否能达成目标.(完)