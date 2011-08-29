野田佳彦将成日本新首相

日本财务大臣野田佳彦周一在执政党领导人竞选中击败经济产业大臣海江田万里,将成为新一任日本首相. 野田佳彦获得215票,而海江田万里获得177票. 与海江田万里相比,野田佳彦被认为更可能解决日本巨额公共债务负担,同时他也一直被金融市场视为接任菅直人首相一职的优先人选.路透