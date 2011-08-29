全球财经领袖呼吁政界破除僵局

* 若财政整固速度过快会造成威胁--拉加德

* 希望政府听从劝导--以色列央行总裁费希尔

记者 Ann Saphir/Mark Felsenthal; 编译 艾茂林/蔡美珍/王翔琼

路透怀俄明州杰克森霍尔8月28日电---美国联邦储备委员会(美联储)主席,国际货币基金组织(IMF)总裁,以及经济合作暨发展组织(OECD)秘书长对大西洋两岸政府领袖加大施压,敦促他们克服惰性,着手对付紧急的经济问题.

主要货币政策官员和经济学家在怀俄明州杰克森霍尔的年会上警告称,若各国政府领导人忽视他们的请求,则世界经济放缓和欧洲债务问题可能演变成更深层次的危机.IMF总裁拉加德更是坦言呼吁政界"立即行动".

"我希望政府能听从劝导,"以色列央行总裁费希尔说.

很显然,针对政治僵局发出警告,成为本届杰克森霍尔年会召开的背景.

OECD秘书长葛利亚对路透说,"不得不说,目前政府的作法并不是很英明,欧洲和美国政府都是."

在美国,政治僵局阻挠国会采取措施缩减庞大的预算赤字,从而将该国推至债务违约边缘,并导致标普调降其珍视的AAA债信评级.

在欧洲,欧元区虽然拥有统一的货币体系,但成员国在预算上面各自为政,领导人围绕究竟谁应该为债务危机买单争执不下.

**高层电话会谈及演说**

拉加德晚一步于周六加入会议,反映出她的危机感,她发表演说强烈反对太快抑制支出.

有此看法的绝对不只她一人.

美联储已将美国利率降至近零水准,并买进2.3万亿美元的长期证券,以设法刺激经济复苏.美联储主席伯南克认为,货币政策已经施展到了极限,现在财政政策成为关键.

"虽然财政可持续性的议题必须紧急予以解决,但财政政策官员不能因此而不顾当前经济复苏脆弱现象,"伯南克周五表示.

"幸好,达成财政可持续性及避免对当前经济复苏造成财政阻力--这两项目标并非无法相容."

伯南克指出,解决美国长期性失业问题必须列为优先要务,他呼吁美国政府支撑低迷的房市.拉加德周六演说热烈呼应贝南克的评论.

哥伦比亚大学商学院院长哈伯德(Glenn Hubbard)接受Reuters Insider专访时指出,伯南克的演说是对美国政府的直接警告,要政府别再继续把期望堆在美联储身上,应该做好分内工作.

"美联储就是在说,'我们正在非常严密监视情况,但希望政府及两党振作起来,通过一套长期强化财政方案,然後可能再通过短期刺激措施."

这些全球财经政策菁英人士的呼吁,或许可以为美国总统奥巴马提供一些政治面助力.

奥巴马准备在9月5日劳工节假期之後发表讲话,预计其将列出刺激就业的方案.他也在与其他国家首脑接洽.

奥巴马与德国总理默克尔周六进行了会谈.白宫表示,两位领导人承诺将采取行动支撑目前看似面临风险的全球经济复苏.

就在一天之前,奥巴马致电拉加德谈论财政政策.双方同意,需要采取进一步的措施来提振全球经济增长.

包括主要共和党候选人罗姆尼(Mitt Romney)在内的潜在总统候选人,多次谴责奥巴马的相关政策有碍经济增长.

美国今年上半年经济增长率不到1%,尚未恢复到衰退之前的水平.

**欧洲银行业面临审视**

对欧洲而言,最大的威胁是主权债务危机蔓延,而以德国为首的欧元区富裕国家还在为是否为高负债二线国家买单而犹豫不决.

上月压力测试暴露了欧洲银行业所持希腊和其它类似政府债务风险敞口的程度,且银行业惜贷.

拉加德和欧洲央行总裁特里谢均表示,强化银行资产负债表至关重要.

康奈尔大学教授Eswar Prasad称,"尽管必要采取的政策显而易见,但欧美政策立场的不确定性带来了一些严重风险."

"实现政策平衡本身就很棘手;这增添了一系列不确定性,将令问题更加困难,"Prasad表示.(完)