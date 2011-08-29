沪综指收挫近1.4%

中国下放政府投资交通项目审批权 仅保留少部分重大项目等--发改委
路透北京2月8日 - 中国国家发展改革委最新发布通知称，将以交通领域作为深化投资项目审批改革的重点。除涉及国务院、中央军委事权外，对能用规划实行有效管理的项目最大程度下放审批，仅保留少部分重大项目和中央投资为主项目的审批权限，同时加强规划管理和事中事后监管。
路透北京8月29日电---中国股市沪综指周一收挫近1.4%,金融地产类股领跌,受消息称准备金上缴范围将扩至保证金以及浙江台州出台楼市限购的利空消息打压.分析人士预计,後期大盘仍料在2,600点附近振荡整固.
沪综指收报2,576.413点,跌35.776点,或1.37%.上证金融地产行业指数大挫2.67%.
数位消息人士上周五向路透表示,中国央行计划将商业银行的保证金存款亦纳入存款准备金的缴存范围,这意味着大量资金将被冻结.
平安证券分析师王韧在策略点评中称,从各银行数据计算,预计央行扩大准备金上缴范围後,资金面影响最大的是10月和11月,其政策效果大致相当于未来六个月内上调两至三次存款准备金率,对短期市场资金面冲击明显.
沪深300指数9月合约尾盘报2,855.2点,跌1.59%,成交量为198,890手.
为抑制楼市过热,浙江台州市出台限购令,开启了浙江省二三线城市限购序幕.而住建部也计划将40余个热点城市个人购房数联网,以遏制异地炒房.(完)
--发稿 李然; 审校 张喜良
路透北京2月8日 - 中国国家发展改革委最新发布通知称，将以交通领域作为深化投资项目审批改革的重点。除涉及国务院、中央军委事权外，对能用规划实行有效管理的项目最大程度下放审批，仅保留少部分重大项目和中央投资为主项目的审批权限，同时加强规划管理和事中事后监管。
路透2月8日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:12时，1港元=0.88697人民币)
路透北京2月8日 - 中国证监会周三表示，对企业并购审核将加大审核力度，形成监管威慑；强化业绩补偿监管，引导市场估值回归，逐步对上市公司实施分行业信息披露监管。