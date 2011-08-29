《阳歌专栏》中移动在3G领域再发力 中国各银行有望抵御楼市隐忧

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabizblog.com），微博请见（weibo.com/youngchinabiz）。
**中国移动3G再发力**
中国移动(0941.HK) (CHL.N)在新的管理层全力指挥下，继续向先前忽略的3G网络发力，准备扎堆推出一系列采用本土3G标准的新款手机。据国内媒体报导，中移动准备发布高、中、低档总数约30款的TD-SCDMA新机型，分别出自诺基亚NOK1V.HE、三星电子(005930.KS)、黑莓制造商Research In MotionRIMM.O及本土企业中兴通讯(000063.SZ) (0763.HK)与华为等厂商。
当然，仍然缺少重量级产品--TD版的苹果iPhone，但所有迹象都表明：适用于中国移动3G网络的TD版iPhone今年年底前可能推出。
随着中移动突击发展3G网络，中国诞生不久的3G格局可能会向中移动倾斜，因它可能会从竞争对手中国联通(0762.HK) (CHU.N)与中国电信(0728.HK) (CHA.N)中抢回一些市场份额。
另外，在手机制造商方面，诺基亚已经承认在中国市场“渠道”环节出问题。此前媒体报导称，由于中国渠道商不愿出售诺基亚越来越受不欢迎的机型，诺基亚开始遭遇集体“反水”。
根据最新报导，诺基亚今年第一季度在向渠道商大量压货的情况下，手机出货量有不错表现，录得30%的同比增长。但很多诺基亚机型无法与对手竞争，尤其是在智能手机领域，造成库存高企，渠道商拒绝接受更多现货。结果，诺基亚第二季度在中国的手机出货量同比大跌41%。显然，诺基亚未来在中国还要面临很多困难，至少今年稍晚推出搭载微软最新的Mango操作系统的新产品系列前，道路会很坎坷。
一句话：中移动在3G领域再发力，有助于帮助它从竞争对手手中夺回一些市场份额；诺基亚近期在华业绩仍会下滑，至少其Mango系统新机推出前难改颓势。
**创纪录利润有助银行抵御楼市低迷隐忧**
关于中国各大国有银行最新财报，并没有过多可谈论之处。除了一点：在2009年贷款额创新高及中国加息所带来的利润推动下，各家银行均发布了创纪录的收益。工商银行(1398.HK)(601398.SS)称，该行第二季度利润增加30%，至170亿美元，多数银行都取得了类似增长。
如果各大银行聪明的话，我希望他们会利用所有利润充实资金，由于中国政府不断提高存款准备金率门槛，各家银行资金一再告急。当然，如果房地产市场降温，银行料将受到冲击，不仅是房贷严重减少，地方政府还贷能力也将降低，因为其主要依赖卖地还债。
上月初步迹象显示，中国银行业或将掀起新一轮大规模融资，中国招商银行(3968.HK)(600036.SS)宣布，将在香港和上海发行权利股，筹集54亿美元。中国政府担忧经济低迷隐现，敦促各大银行提高存准率，我不禁猜想，这一切是否有些过度惊慌。投资者似乎认为，中国似乎有点过于保守，尽管中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)受房地产影响较大，股价表现平平，但今年工行和农业银行(1288.HK)(601288.SS)股价均跑赢?生指数。
整体而言，由于投资者开始相信，各大银行已搭建起足够大的“软垫”，预防楼市或将出现的低迷情况，我预计，未来几个月银行股将跑赢大盘。
一句话：鉴于中国银行业利润创新高，并在两年前大规模融资，中国银行业或终能保持资本充足，抵御中国楼市或现低迷的隐忧。（完）
编译：张敏/黎黎 发稿：王燕焜
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。