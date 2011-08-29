版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2011年 8月 29日 星期一 15:45 BJT

李艳凤夺世锦赛女子铁饼冠军

中国运动员李艳凤周日在大邱田径世锦赛女子铁饼决赛中，第二投成绩达到66.52米，为中国队获得本届比赛的首枚金牌。这也是中国第一次获得田径世锦赛的铁饼项目金牌。德国选手穆勒以65.97米居亚军，古巴巴里奥斯以65.73米夺得一枚铜牌。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐