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路透中文体育短讯 | 2011年 8月 29日 星期一 15:45 BJT

曼联8-2屠戮阿森纳

周日英超第三轮一场重量级比赛中，曼联在老特拉福德球场主场8-2屠戮劲敌阿森纳，用大比分了证明了自己毋庸置疑的实力。曼联鲁尼上演帽子戏法。本轮过後，曼联以净胜球优势力压曼城登上榜首。阿什利・扬贡献两球、维尔贝克、朴智星和纳尼各为曼联进一球。另外一场比赛中，曼城5-1胜热刺。路透

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